Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Росиси Евгений Брюн раскрыл истинные масштабы алкоголизма в стране. По словам врача, порядка трети россиян являются скрытыми ..

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Росиси Евгений Брюн раскрыл истинные масштабы алкоголизма в стране. По словам врача, порядка трети россиян являются скрытыми алкоголиками, сообщаетБрюн отметил, что многие страдающие от пагубной зависимости люди не учитываются в статистических данных, поскольку не обращаются за помощью."Это тихие алкоголики: пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть", – рассказал нарколог.Медик обратил внимание, что зачастую эти люди умирают от остановки сердца. Поэтому их не включают в число людей, скончавшихся из-за употребления спиртного.