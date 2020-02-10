Главный тренер петербургского Зенита Сергей Семак рассказал, что, по его мнению, является основной проблемой российского футбола. Об этом он сообщил во время подведения итогов второго ..

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что, по его мнению, является основной проблемой российского футбола. Об этом он сообщил во время подведения итогов второго тренировочного сбора, передаетПредставители пресс-службы команды спросили наставника о том, почему российские игроки, играющие на позиции защитников, не могут заменить выходцев из других стран, которые числятся в составе клуба. На что Семак ответил, что это является проблемой не только "Зенита", но и всех отечественных команд. Тренер обратил внимание, что среди россиян очень мало игроков обороны.