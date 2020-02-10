10.02.2020

2020-02-10 20:35:09

Ученые-экологи предложили новый вариант трассировки М12 с учетом интересов жителей

В Гридино Судогодского района люди вновь вышли высказать свое мнение о трассировке М12. Уже традиционно ситуацию использовали и различные политические силы. Пришли и представители «Единой России». Но не с лозунгами, а с конкретными предложениями.

Вопрос трассировки участка М12 по Владимирской области - и сегодня обсуждается. Но пока авторы проекта изучают различные варианты прохождения дороги, для того, чтобы максимально учесть интересы жителей, различные партии зарабатывают политические баллы на непростой ситуации. В этот раз на сцену поднялись и депутаты местного отделения «Единой России». Правда, без флагов. Но с конкретными предложениями.

Павел Абрашнев, депутат совета народных депутатов Судогодского района (фракция «Единая Россия»): «Инициативные группы когда выходят, они говорят, что да, трассы быть не должно, что трасса не должна проходить по этому населенному пункту, а то что мной как депутатом отстаиваются интересы жителей, администрация отслеживает каждый шаг, каждое движение и пытается урегулировать этот вопрос всеми правдами и неправдами, это так».

Замглавы администрации района Андрей Наумов пришел с обращением на имя губернатора. Члены рабочей группы по строительству М12 просят его поддержать предложение ведущего научного сотрудника НИИ Экологии и природы России Алексея Терехова.

Андрей Наумов, замглавы администрации Судогодского района: «Работа была проведена огромная. И 30 января этот проект был представлен на заседании рабочей группы в областной администрации, этот проект представлен Автодору, проектному институту. И на заседании рабочей группы было решено, что все участники берут паузу, чтобы этот вариант изучить. Он не предусматривает подходы к данному населенному пункту, он даже близко не подходит ни к Радужному, ни к чему».

Ученый предложил провести М12 севернее Лакинска с выходом в Бараки. Просто протестовать против новой дороги - это намеренно вводить людей в заблуждение, уверен депутат райсовета Роман Белкин. По его мнению, трасса нужна и стране, и 33 региону. При этом обсуждать варианты трассировки с учетом интересов жителей - надо обязательно.

Роман Белкин, депутат совета народных депутатов Судогодского района (фракция «Единая Россия»): «Мы принимаем все усилия, мы не выходим на митинги, не вывешиваем флаги, но мы конкретно, методично стучимся в каждое министерство, пытаемся донести до Автодора, до всех, что необходимо донести мнение жителей, которые переживают и проложить трассу наиболее безболезненно для всех».

На данный момент документ о трассировке главой Судогодского района не подписан. Проектировщики изучают предложение Алексея Терехова. Какое решение они примут, будет ясно на заседании рабочей группы. Дата встречи согласовывается. Во все времена новые пути открывали новые возможности для жизни и бизнеса. М12 исключением не будет, говорит Роман Белкин. Он уверен, интересы государства и граждан совпадут, и в конечном итоге, от новой дороги выиграют все.

Екатерина Таманова, Екатерина Гусева, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»