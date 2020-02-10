Как разобраться в астрофизике, органической химии и искусственном интеллекте за 20 свободных минут в день? В честь Дня российской науки компания Google подготовила интересную подборку: топ-10 образовательных видео на YouTube.

Современный мир полон удивительных научных открытий. Но как разобраться в астрофизике, органической химии и искусственном интеллекте за 20 свободных минут в день?В честь Дня российской науки, который наша страна отметила 8 февраля, компания Google подготовила интересную подборку: топ-10 образовательных видео на YouTube.В представленную подборку вошли ролики российских научно-популярных YouTube-каналов, в том числе снятые специально для проекта "Отвечает Менделеев", о котором "33Live.RuНаука" рассказывали ранее.К слову, ежедневно миллиард просмотров на YouTube приходится именно на образовательный контент, а десять из десяти опрошенных считают платформу источником новых полезных знаний.Нужна ли нашему организму соль?В этом видео вы узнаете, как соль помогает нам думать. Именно компоненты соли — ионы натрия и хлора — участвуют в проведении нервных импульсов в головном мозге.Почему долина называется КремниевойЧто такого примечательного в кремнии, в честь которого названа та самая долина? Авторы канала "Ай, Как просто!" расскажут о применении этого химического элемента в современной электронике.Как стать киборгомОбычный российский киборг Константин Дебликов рассказывает о бионических протезах и роли титана в технологии протезирования, а помогает ему Фёдор Сенатов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник НИТУ "МИСиС", генеральный директор компании Biomimetix.Как котики помогли открыть йод?В этом видео вы узнаете, как одна кошка оказалась в нужном месте в нужное время и стала виновницей открытия нового химического элемента, который теперь есть в каждом доме.Последний шанс победить искусственный интеллектПочему мы так боимся искусственного интеллекта? Роботы, и правда, скоро поработят человеческую расу? Бояться стоит... но вовсе не того, к чему нас готовят книги, фильмы и видеоигры. Про это расскажет научно-популярный блогер Артур Шарифов.Анти-Вселенная существует?Что, если отразить весь мир в зеркале или запустить время в обратную сторону? Про состояние, где всё наоборот, узнаете на канале Дмитрия Побединского.Что, если бы динозавры жили на другой планете?Без динозавров эволюция и история человечества приняли бы совсем другой оборот. А что было бы, если бы они не вымерли? Какой могла бы быть жизнь людей по соседству с гигантскими ящерами, можно увидеть в этом видео.Что находится подо льдами Антарктиды?В самом холодном месте планеты нет рептилий и амфибий, а все сухопутные млекопитающие завезены туда человеком. В этом видео вы узнаете, какие организмы выживают в полярных льдах.10 таинственных мест, где гравитация не работаетЗдесь подниматься в гору легче, чем спускаться, а вода проливается вверх, а не вниз. Звучит фантастически, правда? Некоторые из этих удивительных тайн природы удалось раскрыть, а некоторые так и остались загадкой.Почему самолёты не летают над Тихим океаном?Почему на рейсах Лос-Анджелес — Сингапур самолёты делают крюк и не летят напрямую через Тихий океан? Об этом и других тонкостях авиаперелётов, над которыми вы никогда не задумывались, расскажет это видео.Узнать больше о том, какую роль наука, и в частности химия, играет в самых разных сферах нашей жизни — от моды и красоты до транспорта и технологий — можно на канале проекта "Отвечает Менделеев".Этот проект ” детище компании Google и Российского химико-технологического университета имени Менделеева, ряда других российских вузов, популярных блогеров рунета и, конечно же, учёных-химиков.Напомним, что "33Live.RuНаука" подробно рассказывали об открытии этого проекта: оно стало значимым событием ушедшего Международного года Периодической таблицы имени Дмитрия Ивановича Менделеева.Больше интересных новостей науки ” в наших группах в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter, "Одноклассники" и в Яндекс.Дзене.