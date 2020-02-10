10.02.2020

2020-02-10 17:30:07

В лесах Владимирской области раскладывают вакцины от бешенства

Болезни преследуют не только людей, но и животных, причем людям приходится уворачиваться и от тех вирусных заболеваний, которые переносят животные. В ветеринарии профилактическая работа играет не меньшую роль, чем в человеческой жизни. Последние 10 лет эпизоотическая обстановка во многих регионах России отличается повышенной напряженностью. В 2019 году в стране зафиксировано 206 очагов африканской чумы, 330 случаев заболеваний скота бруцеллезом и общие для человека и животных болезни: туберкулез, ящур, птичий грипп, оспа, узелковый дерматит и прочие. И способ борьбы со всем этим разнообразием один — уничтожение поголовья. Говорит директор областного департамента ветеринарии Максим Тихонов

- Во Владимирской области в результате проводимой работы за прошлый год очагов таких заболеваний не было. Было проведено 600 тысяч диагностических исследований на такие болезни, как лейкоз, туберкулез, бруцеллез, сап гиподерматоз, трохинеллез, бешенство, грипп птиц, болезнь Ньюкасла, также проведено 500 тысяч обработок и вакцинаций животных против заразных болезней. Это и сибирская язва, гиподерматоз, классическая чума свиней, лептоспироз и другие заразные болезни.

С 2013 года радиослушатели внимают сводкам с фронтов борьбы с африканской чумой свиней. Массовое распространение пришлось на 2016 — 2017 годы, когда популяция диких кабанов усилиями охотников уменьшилась до 800 голов, а поголовье домашних свиней на крупных предприятиях и личных подворьях сократилось с 7 до 2 тысяч. В 2019 году очагов этого заболевания зарегистрировано не было. Нет теперь у нас и больших животноводческих комплексов. Однако профилактическая работа продолжается: неблагополучным по этому заболеванию остается соседний Нижегородский регион. Населению предложено заниматься альтернативным животноводством: козами, овцами и кроликами. Продолжает Максим Тихонов.

- Что касается высокопатогенного гриппа птиц. В 2019 году наша область была благополучной по этому заболеванию. В прошлом году в целом обстановка на территории России была более спокойная по сравнению с предыдущим 2018-м годом, когда шло массовое распространение. Но в настоящее время ученые прогнозируют, что все-таки в этом году ситуация изменится, и ожидают значительного распространения вспышек гриппа птиц на территории в том числе центральных регионов РФ. Это связано с массовым распространением гриппа в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Здесь основной причиной заноса может послужить перелет птиц, который является основным источником заноса на территорию нашей страны.

С 1998 года Владимирская области стабильно неблагополучна по бешенству животных. Именно тогда были выявлены случаи этого заболевания в дикой природе у лис и енотовидных собак. В последние годы наладилась динамика снижения заболеваемости бешенством: если в 2015 году — на пике распространения - были зарегистрированы 148 случаев, то в 2019-м - всего 46, причем из них 30 - у диких животных, 16 —у домашних, половина которых — кошки, половина - собаки. Департамент ветеринарии призывает владельцев кошек и собак заботиться о питомцах и вовремя прививать их.

- С 2016 года в рамках областной программы выдается вознаграждение за каждую добытую лисицу или енотовидную собаку. То есть охотник привозит лисицу на ветстанцию, там фотографируется, оформляет документы, и вознаграждение составляет 1200 рублей. В прошлом году таким образом было добыто 750 животных, в основном это лисицы. Также проводится активно вакцинация среди дикой природы. Это оральная вакцина, которая в виде приманок раскладывается совместно с Госохотинспекцией, сотрудниками охотничьих хозяйств в места массового скопления и размножения лисицы.

На протяжении довольно долгого времени охотники вяло откликались на призывы Госохотинспекции и департамента ветеринарии энергичнее добывать лисицу. На областных совещаниях доказывали даже, что шкурки животных не пользуются спросом на современном рынке и что не осталось среди них умельцев выслеживать это хитроумное животное. Ежегодно количество добытых животных не превышало трех сотен. Но в этом году произошел явный прорыв. Есть надежда, что бешенство животных совместными усилиями мы все-таки победим.

Ольга Романова. "Радио России-Владимир" 106.3 МГц