Генеральный директор одной из коммерческих организаций совместно с соучастниками совершили аферу по отчуждению недвижимого имущества фирмы...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в крупном мошенничестве.По имеющейся информации генеральный директор одной из коммерческих организаций совместно с соучастниками совершили аферу по отчуждению недвижимого имущества фирмы. Сообщив акционерам ложные сведения о цене продаваемых помещений, они заключили договор купли-продажи с другой подконтрольной организацией. В результате сделки на расчетный счет компании-продавца были перечислены денежные средства, не соответствующие рыночной стоимости объекта и его цене по договору. Таким образом, нежилые помещения площадью более 750 квадратных метров перешли во владение фирме, деятельность которой также контролировали злоумышленники. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности превысил 360 миллионов рублей.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержано двое подозреваемых. При 12 обысках проведенных на территории Москвы изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.Судом в отношении одного из участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк