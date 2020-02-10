На данный момент многие граждане крайне обеспокоены из-за проблем окружающей среды. На юго-востоке столицы нашей страны зафиксировали резкий скачок радиации.

На данный момент многие граждане крайне обеспокоены из-за проблем окружающей среды. На юго-востоке столицы нашей страны зафиксировали резкий скачок радиации.Наканунеспециализирующийся на обращении с радиоактивными отходамиФГУП "Радон" установил на территории датчик измерения радиационного фона. Прибор показал 60-кратные превышения нормы радиации.Дежурным удалось зафиксировать на видео резкий скачок. Муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов, увидев в Сети ролик, поспешил поделиться им в своем фейсбук-аккаунте. "Так что, неполадки оборудования, или Правительство Москвы все же задумается о серьезности проблемы?", – негодует парламентарий.Напомним, в прошлом месяце мэр столицы Сергей Собянин заявил о вывозе радиоактивных отходов с бывшей территории Московского завода полиметаллов. По его словам, они угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ). К слову, решение о ее строительстве приняли в позапрошлом году. Политик публично пообещал тщательно следить за состоянием окружающей среди во время строительных работ, в том числе, во избежании резких скачков радиации.