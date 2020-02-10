Такой Таисию Повалий поклонники еще не слышали. Она рискнула, и в порядке эксперимента выпустила электронно-дэнсовый альбом Эйфория с новым актуальным звучанием. И, что интересно, целиком на родной для себя украинской мове. А на каком языке при этом она говорит с родившимся в прошлом годом внуком Демьяном? Об этом рассказал супруг и продюсер народной артистки Украины Игорь Лихута.

Такой Таисию Повалий поклонники еще не слышали. Она рискнула, и в порядке эксперимента выпустила электронно-дэнсовый альбом "Эйфория" с новым актуальным звучанием. И, что интересно, целиком на родной для себя украинской мове. А на каком языке при этом она говорит с родившимся в прошлом годом внуком Демьяном? Об этом рассказал супруг и продюсер народной артистки Украины Игорь Лихута."И я, и Тая говорим с внуком по-русски, – признался Игорь. – Впрочем, колыбельные ему Тая поет и по-русски, и по-украински. А вот Таина мама, Нина Даниловна, говорит с малышом на украинском языке, читает веселые стишки. Прабабушка просто всю жизнь общается на мове, ей так проще. Вот такой мы нашли разумный компромисс, так "поделили" внука, чтобы ребенок с детства понимал два языка. Пока он внимательно слушает все, глазками смотрит, все воспринимает, ждем, когда сам заговорит и думаем, на каком языке он это сделает".Сама Таисия Повалий всегда подчеркивает, что гордится своей страной – историей, языком, культурой, традициями, песнями. Поэтому даже во время кремлевского концерта полтора года назад сделала целый блок украинских шлягеров на все времена, которые в России все знают и любят. И никогда никуда не сбегала – живет в своем доме под Киевом. И жизни вне его не мыслит."Я украинка. Мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.)", – ранее рассказывала