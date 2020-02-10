Балаклавский районный суд вынес приговор по уголовному делу об отравлении воспитанников детского лагеря Ласпи. Директора учреждения Оксану Тараненко признали виновной по статье 238 УК РФ Оказание услуг ненадлежащего качества.

Балаклавский районный суд вынес приговор по уголовному делу об отравлении воспитанников детского лагеря "Ласпи". Директора учреждения Оксану Тараненко признали виновной по статье 238 УК РФ "Оказание услуг ненадлежащего качества". Теперь она будет обязана заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает служба информации "Вести – Севастополь". Деньги будут взысканы в пользу государства.Следует отметить, что в суд также поступили два гражданских иска о компенсации ущерба. Однако они были отклонены.Напомним, ЧП произошло в июне 2018 года. Летний отдых для 480 детей тогда закончился так и не успев начаться. Спустя всего три дня после того, как открылась первая смена 21 ребенок, а также 7 работников учреждения были госпитализированы в инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления. Одного мальчика поместили в реанимацию. По этому факту была организована проверка. Она показала, что очаг инфекции находился в пищеблоке. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали в "Ласпи" грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил.