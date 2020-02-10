10.02.2020

2020-02-10 19:25:09

В Суздале прошли соревнования по чир-спорту

Суздаль вновь принял крупные региональные состязания. В Туристическом комплексе Арт-отеле «Николаевский Посад» прошли чемпионат и первенство области по чир-спорту.

Выступление «двоек» - одна из дисциплин чир-спорта. Синхронность и работа на зрителя - главное, на что настраиваются ребята перед выходом. Этот спорт, рассказывают участники чемпионата и первенства региона, дает определенную свободу - можно сделать акцент на хип-хоп культуру, можно выбрать более акробатическое направление - чирлидинг. Однако всегда нужно помнить: здесь ты не просто спортсмен. Ты еще и артист.

- Есть, над чем работать. Надо просто отрабатывать, все под счет, вытягивать таз, работать. Когда я вырасту, я хочу стать тренером по чир-спорту, - говорит Кристина Евдокимова, команда «Северный медведь».

- А я хочу получить спортивный разряд кандидат в мастера спорта, - добавляет Юлия Рунова, команда «Северный медведь».

Но конкретно сейчас задача - попасть на чемпионат и первенство страны. В лидерах нашего региона спортивные школы трех городов: Владимира, Коврова и Александрова. В этом году широко представлены групповые дисциплины чирлидинга, а значит выступления стали более зрелищными. Добавились две новые команды. Всего - 160 участников со всей области. Хотя, говорят организаторы, во Владимирском регионе чир-спорт активно развивается только последние четыре года. Так, областной чемпионат проходит в третий раз. Но при этом, ребята из александровской команды «Джинайс» успели стать двукратными серебряными призерами первенства Европы.

-Вид спорта набирает популярность не только во Владимирской области, но и по стране в целом. К нам приходят танцоры из современной хореографии. Такие как хип-хоп, джазовые направления. Это чир хип-хоп и чир джаз. И к нам приходят акробаты, гимнасты, - рассказывает Ирина Деркач, региональный представитель Союза чир спорта и чирлидинга России

Здесь, в Суздале, в Туристическом комплексе Арт-отеле «Николаевский Посад», спортсмены-чирлидеры соревнуются не впервые. Площадка неоднократно принимала хореографические фестивали, включающие дисциплины чир спорта. Подобная поддержка молодого для нашей страны чирлидинга, говорят гости Суздаля, крайне важна. Особенно, когда начинающие спортсмены уже показали такой высокий уровень на международных соревнованиях.

Кристина Иванова «Вести-Владимир»