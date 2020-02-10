Женщина поставила фиктивно за вознаграждение на учет 20 граждан иностранных государств.

6 февраля 2020 года отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы города Вязники. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении).Незаконную деятельность подозреваемой пресекли участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Вязниковскому району в ходе проведения профилактических мероприятий.В ходе доследственной проверки полицейские установили, что с 19 июня 2018 года по 14 января 2020 года женщина направляла в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии граждан иностранных государств. В качестве места проживания она указывала свой дом и квартиру, однако намерения предоставлять иностранцам место для проживания женщина не имела.Подозреваемая незаконно поставила на регистрационный учет 20 человек, получив с каждого вознаграждение в сумме 2,5 тысячи рублей. Таким способом она пыталась решить финансовые затруднения.Расследование уголовного дела продолжается.