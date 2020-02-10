Злоумышленница, под предлогом продажи продуктов питания пришла в квартиру потерпевшей. Выбрав момент, когда пенсионерка отвлеклась, она тайно похитила её деньги, после чего скрылась...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемую в краже у пенсионера.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное с заявлением о краже обратилась 88-летняя жительница района. По словам заявительницы к ней в квартиру пришла неизвестная, которая воспользовалась отсутствием внимания со стороны потерпевшей, похитила ее денежные средства, после чего скрылась. Ущерб составил 18 000 рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 50-летняя жительница Московской области. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Как установили стражи порядка, злоумышленница, под предлогом продажи продуктов питания пришла в квартиру потерпевшей. Выбрав момент, когда пенсионерка отвлеклась, она тайно похитила её деньги, после чего скрылась.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22