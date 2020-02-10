Массимилиано Аллегри может вернуться на пост главного тренера туринского Ювентуса. Руководство чемпионов Италии недовольно результатами работы нынешнего наставника команды Маурицио Сарри.

Массимилиано Аллегри может вернуться на пост главного тренера туринского "Ювентуса". Руководство чемпионов Италии недовольно результатами работы нынешнего наставника команды Маурицио Сарри.Массимиллиано Аллегри тренировал "Ювентус" на протяжении пяти лет и каждый раз приводил туринцев к победам в чемпионате Италии. Также под руководством Аллегри "старая синьора" дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Прошлым летом Аллегри покинул "Ювентус" и в настоящее время не связан контрактом ни с одним клубом. Новым тренером туринцев стал Маурицио Сарри, известный по работе с "Наполи" и "Челси". Контакт с Сарри заключен до конца сезона 2021/22.Согласно информации портала Football Italia, руководство клуба и лично президент Андреа Аньелли недовольны работой Сарри. Особенно после того, как "Ювентус" потерпел третье поражение чемпионате и пропустил на первое место "Интер". В правлении рассматривают возможность возвращения Аллегри на пост главного тренера самого титулованного клуба Италии.