Национальная хоккейная лига подвели итоги минувшей игровой недели и назвала имена наиболее отличившихся хоккеистов. В их число вошел российский вратарь Тампы-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский, получивший звание третьей звезды недели.

Национальная хоккейная лига подвели итоги минувшей игровой недели и назвала имена наиболее отличившихся хоккеистов. В их число вошел российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, получивший звание третьей звезды недели.25-летний уроженец Тюмени стал в составе "молний" победителем все трех сыгранных матчей. В этих встречах Василевский в среднем пропустил 1,67 шайбы. При этом он отразил 93,6 процента нанесенных по его воротам бросков.Elvis Merzlikins (@BlueJacketsNHL), Kyle Connor (@NHLJets) and Andrei Vasilevskiy (@TBLightning) have been named “Three Stars” for the week ending Feb. 9.#NHLStats: https://t.co/rKw1UF7OpD pic.twitter.com/vDiEXjAcBg— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 10, 2020Вторую звезду получил нападающий "Виннипег Джетс" Кайл Коннор, отличившийся на неделе самой высокой результативностью. В четырех матчах он набрал восемь очков, из которых три гола и пять ассистов.Первой звездой стал еще один голкипер – Элвис Мерзликинс из "Коламбус Блю Джекетс". В трех встречах он пропустил 0,67 процента, а в двух из них латвиец сохранил свои ворота в неприкосновенности. Процент отраженных им бросков равняется 97,1 процента.