Проникнув в квартиру под предлогом продажи товара, злоумышленник открыто похитил деньги.

В декабре прошлого года в полицию обратилась жительница города Владимир 1938 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что под предлогом продажи товара к ней в квартиру зашел неизвестный мужчина. Потерпевшая отказывалась от приобретения товара, но продавец был очень настойчив и предложил скидку с 10 до1,5 тысяч рублей. На что пенсионерка согласилась. Подозреваемый, заметив, откуда женщина доставала деньги, открыто похитил из шкафа сбережения в сумме 9,5 тысяч рублей и вышел из квартиры. Товар, комплект постельного белья, массажер и набор для детского творчества, он оставил потерпевшей.Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).В январе текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска городского Управления МВД была установлена личность подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец Республики Коми. Владимирские оперативники задержали предполагаемого злоумышленника в Нижнем Новгороде, сняв его с поезда, и доставили в городское УМВД для дачи показаний.Мужчина сознался в содеянном, пояснив свои действия финансовыми трудностями, но обещал возместить ущерб, нанесенный потерпевшей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.