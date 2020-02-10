Теперь правоохранитель может лишиться работы

Во Владимирской области инициировали служебную проверку после появления в социальных сетях видео пьяной драки с участием начальника следственного отдела ОМВД Юрьев-Польского района.Инцидент произошел вечером 9 февраля. Мужчины отдыхали в местном кафе, в какой-то момент начали ссориться и вышли на улицу. Там завязалась драка, в которой полицейски пинал ногами лежачего мужчинуМестные жители рассказывают, что участники конфликта были знакомы еще до инцидента. Житель Юрьева-Польского проходил потерпевшим по уголовному делу, которое вёл правоохранитель.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщают, что полицейские тщательным образом изучат все обстоятельства произошедшего aи дадут оценку действиям должностного лица. На основании всех собранных материалов примут решение о целесообразности дальнейшего прохождения службы сотрудником органов внутренних дел.