Одна из самых долгоживущих моделей VW может быть снята с производства в ее нынешнем виде: компания сосредотачивается на электрокарах и кроссоверах, и семейство из традиционных седана и универсала в политику не очень вписывается. Кроме того, в VW недовольны продажами Пассата.

Одна из "центральных" моделей Volkswagen может быть снята с производства в ее нынешнем виде как минимум, в США, где продажи этой модели идут ни шатко ни валко. Кроме того, VW Group сосредотачивается на электрокарах и кроссоверах, и семейство из традиционных седана и универсала в политику не очень вписывается.Скорый финиш "Пассату" в его нынешнем состоянии пообещал операционный директор американского подразделения концерна Йохан ди Найссен, пишет CNET. По его словам, вполне вероятно, что когда актуальное поколение модели достигнет конца жизненного цикла, она не получит прямого преемника: не исключено, что место VW Passat в линейке фирмы займет электрокар. Опять же, не совсем ясно, идет ли здесь речь лишь о "Пассате" для американского рынка, или же касается модели в целом.По некоторым предположениям, в VW подумывают о том, чтобы заместить "Пассат" серийным электрокаром по мотивам концепта ID Vizzion - он как раз и изображал в свое время прототип большого электрического седана. В американской прессе уже появились шутки, что новинку компания могла бы назвать Pazzat, скомбинировав нынешнее название семейства и любовь к двойному Z в названиях своих электроконцептов.Имя Passat появилось в линейке Volkswagen еще в начале 70-х годов прошлого века, и модель до сих пор остается одним из лидеров сегмента - по крайней мере, на рынке Европы. В прошлом году Volkswagen отрапортовал, что число выпущенных за годы производства "Пассатов" превысило 30-миллионную отметку. Соответственно, нельзя исключать, что заместить Passat электромобилем компания рассчитывает только в США: с 2012 года европейский и американский "Пассаты" сильно отличаются друг от друга.В нашей стране за седан VW Passat придется заплатить минимум 1 819 000 рублей, но уже весной цены могут вырасти: в России стартуют продажи обновленной версии модели.