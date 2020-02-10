Международный Олимпийский комитет обрел важнейший в своей истории документ - манифест отца-основателя Игр, барона Пьера де Кубертена. Рукопись конца XIX века, в которой де Кубертен изложил основные принципы Олимпийского движения, президенту МОК передал Алишер Усманов - российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования.

Международный Олимпийский комитет обрел важнейший в своей истории документ — манифест отца-основателя Игр, барона Пьера де Кубертена. Рукопись конца XIX века, в которой де Кубертен изложил основные принципы Олимпийского движения, президенту МОК передал Алишер Усманов — российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования. Церемония прошла в Лозанне, где расположен Олимпийский музей.Для этой громкой премьеры это самое правильное в музее место. Фехтовальщики Алишер Усманов, Томас Бах и Пьер де Кубертен вместе будто три мушкетера демонстрируют публике то, с чего началось возрождение Олимпийского движения. Манифест-речь барон де Кубертен набросал для выступления я в Сорбонне. У этой рукописи есть цена — за этот лот Алишер Усманов на аукционе "сражался", но дар для Олимпийского мира бесценен."Дорогой Алишер, спасибо. Со времен Пьера де Кубертена, нашего отца-основателя, всеобъемлющая миссия Международного Олимпийского комитета — объединять мир в честном соревновании. Ваш вклад, Алишер, вдохновляет нас задуматься об этой благородной миссии и о том, какое большое значение она имеет в наше время", — подчеркнул президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.Надев белые перчатки, работники музея, не дыша, переворачивают желтые веленевые страницы. Видно, что свою речь Кубертен писал на первом, что попалось под руку: на не заполненных бланках Конгресса по физическому образованию. Барон молод, ему 29 лет, полон идей. Спешил, зачеркивал, правил. Чернила — цвета сепии. Почерк каллиграфический, изящный, как и его идеи. Спорт, по мнению Кубертена, изменит мир, остановит войны, потому что борьба должна быть только спортивной.Алишер Усманов просит Томаса Баха принять этот дар не от него, а от России, от спортсменов — советских и российских."Я бы просил президента принять этот дар от нас. Мы уверены, что происходящие в российском спорте изменения, пришедшие новые лидеры, новый министр спорта, новый руководитель правительства, отвечающие за спорт. Среди них, вы знаете, такие люди, как Дмитрий Чернышенко, сделают все, чтобы перевернуть печальные страницы и обеспечить всем атлетам равные условия участия в Олимпийских играх и других мировых первенствах", — подчеркнул президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.Имя мецената Алишера Усманова теперь останется на стене музея — в самом центре, как и его дар — манифест. Он будет выставлен в окружении редких Олимпийских экспонатов. Это первый флаг, пять колец, что символизируют страны света, придумал Кубертен, Олимпийские факелы.160 тысяч посетителей в год, 10 тысяч экспонатов. У музея Олимпийского движения в швейцарской Лозанне есть история и титулы, но только сегодня сюда домой в Олимпийский дом вернулся исторический документ — манифест Олимпийского движения. С этого дня увидеть и прочитать его в полной версии смогут все желающие.