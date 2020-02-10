За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 43 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 2 несовершеннолетних. Произошло 354 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 78 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский район. По предварительной информации, 3 февраля 2020 года в 05.20 на 112 км автодороги М-7 «Волга» (населенный пункт д.Омутищи) водитель автомобиля Fuso Canter-FE85DJ, 1958 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения кювет и наезд на забор и жилой дом по улице Шоссейная. В результате ДТП водитель а/м Fuso Canter-FE85DJ с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана лицевой области, закрытый перелом голени, – госпитализирован.Октябрьский район. По предварительной информации, 4 февраля 2020 года в 10.25 у дома 1 по улице Судогодское шоссе г. Владимира водитель трактора Белорус, 1957 г.р., при съезде со встречного тротуара на проезжую часть дороги не предоставил преимущество в движении движущемуся в попутном направлении автомобилю Тойота–Премио, под управлением водителя 1950 г.р. От удара автомобиль Тойота–Премио совершил наезд на разделительное ограждение, в результате чего автомобиль Тойота–Премио отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной КАМАЗ под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Тойота–Премио с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, – госпитализирована в БСП г.Владимира.Кольчугинский район. По предварительной информации, 5 февраля 2020 года в 10.00 на 7 км автодороги Кольчугино - Киржач (вне населенного пункта) водитель автомобиля Шевроле-Ланос, 1988 г.р., двигаясь со стороны г.Киржач в сторону г.Кольчугино, допустила съезд в правый кювет по ходу движения, опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибы грудной клетки и поясничного отдела, - направлена на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 6 февраля 2020 года в 03.58 на 46 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г.Иваново (вне населенного пункта) водитель автомобиля Фольксваген-Гольф, 1994 г.р., допустил съезд в правый по ходу движения кювет, опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген-Гольф от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Камешковский район. 7 февраля 2020 года в 09.15 на 7 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г.Владимиру (населенный пункт д.Дворики) водитель автомобиля Фиат-Дукато, 1969 г.р., при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем ВАЗ-21154 под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21154 с диагнозом: ушиб грудной клетки, перелом костей левой стопы, пассажир автомобиля ВАЗ-21154, 1978 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом костей таза, и пассажир автомобиля ВАЗ-21154, 1982 г.р., с диагнозом: закрытый перелом грудины, – госпитализированы.Ленинский район. 8 февраля 2020 года в 12.05 у дома 48 на проспекте Ленина г. Владимира водитель автомобиля Хендэ–Акцент, 1976 г.р., допустила наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля с диагноз: ЗЧМТ, СГМ, направлена на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район. 9 февраля 2020 года в 20.00 на 27 км автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума (вне населенного пункта) водитель автомобиля Киа-Рио, 1979 г.р., допустил наезд на пешехода 1977 г.р., которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте. Светоотражающие элементы на одежде отсутствовали. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.