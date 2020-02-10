В ближайшие два дня москвичи столкнутся с метелью, гололедом и мокрым снегом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие два дня москвичи столкнутся с метелью, гололедом и мокрым снегом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Метеоролог отметил, что усиление ветра ощущается уже сейчас. Его порывы увеличатся до 15-18 метров в ближайшие часы. По словам Вильфанда, такая ситуация сохранится в Москве до второй половины вторника, сообщает ТАСС.МЧС предупреждает жителей столицы о надвигающейся метели, мокром снеге и порывистом ветре. В связи с этим рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, значительно снижать скорость во время управления машиной и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, сообщает "Интерфакс".В Европе продолжает бушевать мощный циклон Кьяра. Он уже успел привести к транспортному коллапсу и массовым отключениям электроэнергии во многих странах Европы. Сейчас вихрь уже начал проявлять себя в России.Первый тревожный звонок о приближении циклона Кьяра в Санкт-Петербурге прозвучал еще ночью. В одном из районов были повалены несколько тополей, в другом в результате шквала рухнул рекламный щит. Ранее вихрь успел проявить себя в Калининграде и Пскове. Там также основной мишенью оказались плохо закрепленные конструкции и деревья.