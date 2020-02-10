В сахалинском городе Аниве жители дома номер 4 по улице Гоголя могут запросто ходить в гости к соседям с нижних этажей, но не по собственной воле. В новостройке, сданной 3 года назад, под жительницей второго этажа провалился пол, и она упала на 1-й этаж, где за пару минут до этого стоял ребенок.

В сахалинском городе Аниве с населением чуть больше 9 тысяч человек жители дома номер 4 по улице Гоголя могут запросто "ходить в гости" к соседям с нижних этажей, но не по собственной воле.Как пишут местные СМИ, в новостройке, сданной всего три года назад, в прямом смысле проваливается пол. В одну из таких дыр провалилась недавно жительница второго этажа.Женщина отделалась большой гематомой. К счастью, удалось избежать большего несчастья: буквально за пару минут до того, как это произошло, в квартире на первом этаже — на месте обрушения потолка – стоял ребенок.Как рассказали местные жители изданию Sakhalin.info, проблемы у дома – огромные. Он был явно сдан с большими нарушениями. Его пытаются "латать", но миллионы уходят будто в черную дыру.В управляющей компании проблемы признают, местная администрация также обещает назначить проверку и разобраться с ситуацией, однако надежд на то, что ремонт такого здания поможет, немного.Стены его постоянно покрываются трещинами, само оно построено на болоте, фундамент "гуляет", а держится оно только за счет того, что "прислонилось" к соседней постройке, пишут местные журналисты.