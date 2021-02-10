«Владоблгосэкспертиза» выставила лот на закупку автомобиля за 2 миллиона рублей.

«Владоблгосэкспертиза» выставила лот на закупку автомобиля за 2 миллиона рублей. В требованиях к средству передвижения значится, что это должен быть «Ниссан Кашкай» или автомобиль аналогичного класса. А в перечне опций определено, что у машины должна быть панорамная крыша, навигационная система, дисплей приборной панели Яндекс, круиз контроль, датчики дождя и температуры, датчики парковки и даже крепления для детских сидений и блокировка дверей от случайного открытия. Напомним, ГАУ «Владоблгосэкспертиза» - это дочернее предприятие департамента строительства. Его специалисты занимаются оценкой проектно-сметной документации. То есть, покупку кроссовера в такой комплектации едва ли можно назвать необходимостью.Владимир Киселев, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Прочитал новость о том, что ГАУ «Владоблгосэкспертиза» покупает автомобиль с панорамной крышей за 2 миллиона рублей. Недоумеваю, зачем этому учреждению такой транспорт – представительские функции они не выполняют, «высоких» гостей не возят. Если учреждению нужен автомобиль для передвижения, можно найти более простую машину, без дорогостоящих опций. Переговорил по этому поводу с новым руководителем департамента строительства Иваном Щербаковым, который оперативно принял решение эту закупку отменить».