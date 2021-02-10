Возгорание случилось сегодня в 4.51 в деревне Власьево.

Возгорание случилось сегодня в 4.51 в деревне Власьево.По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение, существовала угроза распространения огня на соседний дом. Огонь ликвидирован на площади 48 кв. м. Сгорели кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 17 человек, личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.