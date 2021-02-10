Вместо компании "АДМ", которая добровольно отдает свои маршруты другим перевозчикам.

Вместо компании "АДМ", которая добровольно отдает свои маршруты другим перевозчикам.Теперь, по решению комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира, с 12 февраля 2021 года регулярные перевозки пассажиров по городскому маршруту № 9С «Полянка — Юго-Западная» будет осуществлять АО «Владимирпассажиртранс».автобусы маршрута №9С начинают движение в 06.00 часов с остановки «Полянка», а завершают в 22 часа 55 минуты на остановке «Юго-Западная». Автобусы двигаются по следующему маршруту:Маршрут будут обслуживать 4 автобуса. Интервал движения составит 30 минут.Напомним, что в конце января - начале февраля компании "АДМ" Компания, видимо, оценив свои возможности, приняла правильное решение освободить ряд маршрутов, которые будут обслуживаться другими переводчиками.