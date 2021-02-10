Оперативный штаб опубликовал свежие данные о распространении коронавируса в России. Общее число заразившихся граждан превысило четыре миллиона.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-02-2021-chislo-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-prevysilo-4-milliona.html" target="_blank">Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона</a> - Оперативный штаб опубликовал свежие данные о распространении коронавируса в России. Общее число заразившихся граждан превысило четыре миллиона.
[url=https://33live.ru/novosti/10-02-2021-chislo-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-prevysilo-4-milliona.html]Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона[/url] - Оперативный штаб опубликовал свежие данные о распространении коронавируса в России. Общее число заразившихся граждан превысило четыре миллиона.