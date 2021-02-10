Учреждение было капитально отремонтировано в рамках социального партнёрства между администрацией района и компанией “Аскона”.

Депутат Законодательного собрания и председатель попечительского совета благотворительного фонда "ПроДобро" Алексей Говырин посетил школу №2 поселка Мелехово Ковровского района. Учреждение было капитально отремонтировано в рамках социального партнёрства между администрацией района и компанией “Аскона”.Никита Денисов, ученик 4 класса: «Раньше эта школа была, ну, как бы старенькая, тут все время полы были старые».Настя Кожевникова, ученица 3 класса: «Она очень красивая стала, тут появилось много интересного».Мелеховские младшеклассники рассказывают, как изменилась их школа за два последних года - новые классы, спортивный зал, кабинет информатики с современными компьютерами, есть даже кабинет робототехники. Здание шестидесятого года постройки практически полностью реконструировано, а на школьном дворе появились спортивная и детская площадки. В этом году по плану - ремонт столовой. Школу №2 посёлка Мелехово Ковровского района посетил депутат Законодательного собрания и председатель попечительского совета благотворительного фонад "ПроДобро" Алексей Говырин, Уже много лет фонд, действующий при группе компаний "Аскона" оказывает планомерную поддержку образовательным и социальным учреждениям.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания, председатель попечительского совета благотворительного фонда "ПроДобро": «Поскольку, безусловно, каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы к нему приходили квалифицированные кадры. Мы сейчас разговаривали с детьми, многие из них собираются получать среднеспециальное образование, после этого они, безусловно, придут к нам на предприятие и станут нашими сотрудниками».Фонд разработал масштабный проект модернизации мелеховской школы. На его реализацию удалось привлечь средства районного и областного бюджетов.Лилия Гогуева, директор мелеховской общеобразовательной школы2: “Модернизация коснулась как учебных аудиторий, так и коридоров, лестничных маршей, отопления, электроснабжения, мы модернизировали оборудование, материальное оснащение».И это не единственный пример подобного успешного сотрудничества - уже постоянными социальными партнёрами фонда стали ковровская православная гимназия и 21-я школа. Фонд вкладывает собственные средства и в реконструкцию учебных заведений, и в решение кадровых вопросов.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания, председатель попечительского совета благотворительного фонда "ПроДобро": ««Аскона» вложила колоссальные средства в модернизацию здания школы, был произведён ремонт первого этажа, холла второго этажа, учебных классов. «Аскона» каждый год покупает оборудование для оснащения новых учебных классов, ну и конечно, не забывает про учителей - ежегодно на поддержку учителей в виде грантов выделяется более двух миллионов рублей.В благотворительном фонде "ПроДобро" особое внимание уделяют детям и молодёжи, создавая сегодня условия для развития и самореализации тем, кто завтра продолжит эту эстафету добра и поможет сегодня встать на ноги новому поколению. В фонде уверены, именно в возможности дать хорошее образование и заключается прогресс.Владимир Лебедев, Илья Хлудов«Вести Владимир»