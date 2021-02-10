Покупку роскошного автомобиля придётся отменить. «Единая Россия» поумерила аппетиты чиновников, встроенных в областную вертикаль власти. Напомним, «Владоблгосэкспертиза», которая

Покупку роскошного автомобиля придётся отменить. «Единая Россия» поумерила аппетиты чиновников, встроенных в областную вертикаль власти. Напомним, «Владоблгосэкспертиза», которая является дочерним учреждением департамента строительства, заявила о желании купить автомобиль стоимостью почти в 2 миллиона рублей. Требования к машине прописала высокие. Так, согласно документам, приложенным к лоту, автомобиль должен быть конкретной марки – “Ниссан Кашкай”. Или его