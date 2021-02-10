Сегодня первый рабочий день нового директора департамента архитектуры и строительства Владимирской области Ивана Щербакова. Распоряжение о его назначении на должность подписал

Сегодня первый рабочий день нового директора департамента архитектуры и строительства Владимирской области Ивана Щербакова. Распоряжение о его назначении на должность подписал губернатор Владимир Сипягин. Информация о переходе единоросса из Коврова на пост руководителя строительного департамента появилась в СМИ ещё 8 февраля. Тогда он сложил с себя полномочия депутата горсовета Коврова. Иван Вячеславович Щербаков родился в