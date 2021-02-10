Онлайн-часть пройдёт в интернете на платформе Суздальфест.Онлайн, а также на онлайн-платформах партнёров фестиваля.

С 15 по 23 марта пройдёт XXVI Открытый Российский фестиваль анимационного кино. В этом году исполняется 20 лет, как фестиваль проводится в нашем регионе. Показы пройдут на многих площадках в городах и населённых пунктах Владимирской области. Также запланированы более десятка творческих встреч, мастер-классов, семинаров, вебинаров и других мероприятий в форматах, разрешённых Роспотребнадзором.В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, у фестиваль будет проходить в «гибридном» формате.С 15 по 23 марта – онлайн (доступ к просмотрам ограничен территорией России). Онлайн-часть пройдёт в интернете на платформе Суздальфест.Онлайн, а также на онлайн-платформах партнёров фестиваля. Подробности онлайн-трансляций будут опубликованы позже.С 17 по 22 марта фестиваль традиционно пройдёт в ГТК «Суздаль» с соблюдением актуальных ограничительных мер на проведение массовых мероприятий.15 марта состоится церемония Открытия фестиваля, которая будет транслироваться на платформе «Суздальфест.Онлайн». Это мероприятие пройдёт в специально оборудованном помещении (импровизированной суздальской студии) с участием ведущих мастеров отечественной анимации.21 марта в ГТК Суздаля состоится торжественное награждение лауреатов Суздальфеста-2021, а также выборочный показ главных фильмов-призёров. Церемония закрытия также будет транслироваться на платформе Суздальфест.Онлайн.Вход на фестивальные просмотры в ГТК «Суздаль» – бесплатный.