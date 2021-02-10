Второе чтение прошел законопроект об экологической информации. Он обяжет предприятия предоставлять соответствующие сведения, а федеральные, региональные и местные – публиковать эти данные в открытых источниках в интернете.

Второе чтение прошел законопроект об экологической информации. Он обяжет предприятия предоставлять соответствующие сведения, а федеральные, региональные и местные – публиковать эти данные в открытых источниках в интернете.Граждане, экологи, эксперты получат доступ к информации о состоянии окружающей среды, почвы, водоемов, качестве питьевой воды, вредных выбросах и уровне радиационного фона и другим сведениям. Об этом рассказал Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Законопроект был внесен в ГД в июне 2019 года, но после первого чтения потребовал значительных доработок, напомнил он.После принятия законопроекта граждане, журналисты, члены научного сообщества смогут легко в открытых интернет-источниках найти любую интересующую их информацию об экологии своего региона, сообщила«Мы сформулировали минимальный перечень экологической информации, само понятие «экологическая информация», которая обязана быть раскрыта, опубликована в открытом доступе в сети Интернет для граждан, журналистов, экологов, экспертов. В этом списке информация о состоянии окружающей среды, почвы, атмосферного воздуха, вредных выбросов в атмосферу, о состоянии водоемов, рек, озер, о качестве питьевой воды, о водных источниках, о состоянии радиационного фона. Также будут размещены данные о системе обращения с отходами. Это минимальный перечень. Он может быть расширен, но не сокращен», — пояснил Владимир Бурматов.Также депутат указал, что «любое предприятие обязано будет предоставлять информацию о влиянии на экологическую ситуацию региона, и прикрыться законом о коммерческой тайне больше не получится». В свою очередь, органы федеральной, региональной и муниципальной власти будут обязаны эту информацию публиковать.