С 10 февраля он приступил к выполнению своих обязанностей.

Ранее редакция «33Live.Ru» , что на смену Михаилу Романычеву на пост директора департамента архитектуры и строительства придёт уроженец Коврова, кандидат юридических наук Иван Щербаков.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с 10 февраля он приступил к выполнению своих обязанностей.Иван Вячеславович родился в 1975 году в Коврове. Закончил Владимирский филиал Рязанского института права и экономики по специальности «Правоохранительная деятельность», Владимирский юридический институт по специальности «Юриспруденция», а также РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».По окончании службы в МВД и УИС он работал на руководящих должностях в строительных компаниях ООО «СМУ-19» и ОАО «Топос-19».