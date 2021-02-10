Что делать с бездомными животными? Как долго стаи бродячих собак будут бегать по Владимиру? Почему не работает служба отлова и самое главное, куда вести безнадзорных четвероногих? Решать эти

Что делать с бездомными животными? Как долго стаи бродячих собак будут бегать по Владимиру? Почему не работает служба отлова и самое главное, куда вести безнадзорных четвероногих? Решать эти вопросы теперь должна исполнительная власть области. Справится ли Белый дом и почему не справился город Владимир? В правильном ли направлении идём, товарищи. Выслушаем несколько противоположных мнений по