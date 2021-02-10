Свою первую роли в кино Зинаида Кириенко получила еще на первом курсе ВГИКа. Это была новелла Надежда режиссера Сергея Герасимова. К окончанию учебы она уже снималась в нескольких фильмах. Сегодня ей 87. Кажется, время не властно над ней, и она все так же горячо любима зрителями.

Свою первую роли в кино Зинаида Кириенко получила еще на первом курсе ВГИКа. Это была новелла "Надежда" режиссера Сергея Герасимова. К окончанию учебы она уже снималась в нескольких фильмах. Сегодня ей 87. Кажется, время не властно над ней, и она все так же горячо любима зрителями.Народную артистку Зинаиду Кириенко знают по таким картинам, как "Тихий Дон", "Судьба человека" и "Два капитана". Она была и остается одной из главных советских звезд кино.Кириенко родилась в Махачкале в 1933 году. Ее отец Геннадий Широков был обеспеченным человеком. Он был вывезен в Англию, а потом по распоряжению Совнаркома вернулся на родину. В конце 30-х его арестовали. Мать поднимала семью одна. После седьмого класса Зинаида училась в Московском железнодорожном техникуме, а потом в сельхозтехникуме. Потом Зинаида Кириенко решила изменить траекторию своей профессии и пошла учиться на актрису. В 1958 году она успешно окончила ВГИК.КИНОК тому времени Кириенко сыграла Катерину в фильме "Поэмы о море", Анету в драме "Сорока-воровка", крепостную актрису князя Скалинского. Ошеломительную популярность Зинаида Кириенко получила после роли Натальи в "Тихом Доне" 1957 года.ТЕАТРЗинаида Кириенко работала в Московском драмтеатре, а также Театре студии киноактера. Одновременно с этим она продолжала сниматься в фильмах – "Судьба человека", "Повесть пламенных лет", "Казаки", "Любовь земная", "Любить по-русски" и ногих других. Также актриса пела романсы и читала стихи на сцене.Зинаида Кириенко стала лауреатом Государственной премии СССР за роль Ефросиньи Дерюгиной и получила Золотую медаль имени А. Довженко.ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЗинаида Кириенко общественник. Она член президиума правления Центрального дома работников искусств, член Совета гильдии актеров российского кино, президент Фонда энциклопедии им. Шолохова.ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬЗинаида Кириенко в молодости была красивейшей женщиной. За ней ухаживали многие мужчины, среди которых был и Василий Лановой. Тот долго пытался добиться ее расположения, ходил на ее спектакли и даже предлагал стать его женой. Но она не ответила ему взаимностью. Зинаида Кириенко была замужем всего один раз за Валерием Тарасевским. С ним она познакомилась на съемках фильма "Казаки". В 2003 году ее супруг умер. У актрисы два сына – Тимур и Максим Тарасевские.ЧЕМ ЖИВЕТ АКТРИСА СЕГОДНЯСегодня Зинаида Кириенко по-прежнему выступает в творческих вечерах. Иногда она недовольна современным кинематографом, который игнорирует ее. Тем не менее, поклонники артистки благодарны ей за знаковые роли. Зинаида Кириенко навсегда осталась в сердцах многих зрителей.