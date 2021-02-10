Об этом заявлено лауреатом всероссийской премии «Меценат года в сфере культуры – 2019» Василием Верещаком, который работает над развитием архитектурно-исторического комплекса генералиссимуса Александра Суворова в селе Кистыш Суздальского района.
Об этом заявлено лауреатом всероссийской премии «Меценат года в сфере культуры – 2019» Василием
Верещаком, который работает над развитием
архитектурно-исторического комплекса генералиссимуса Александра Суворова в селе
Кистыш
Суздальского района.
Он сообщил, что создание музея не прекращается ни на один день. Общественники прорабатывают вопрос строительства на территории комплекса павильона для проведения сменных выставок, которые будут организовываться совместно с музеями, связанными с именем полководца, такие договорённости уже существуют. Планируется также создание фильма о Суворове – символе русского духа и военной доблести.
Между тем, есть ряд требующих решения инфраструктурных вопросов. Необходимо подключить музей к высокоскоростному интернету, осветить подъездную дорогу, расчистить зарастающий пруд.
Принято решение проработать вопрос о включении водного объекта в федеральную программу, а пока очистка пруда и его береговой линии от мусора будет проведена силами волонтёров в рамках акции «Вода России».
Напомним, что 26 сентября 2020 года в родовом селе
Кистыш
был , который стал местом силы для всех русских патриотов. На открытие этого монумента приехали ведущие политические и военные деятели страны.