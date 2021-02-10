Об этом заявлено лауреатом всероссийской премии «Меценат года в сфере культуры – 2019» Василием Верещаком, который работает над развитием архитектурно-исторического комплекса генералиссимуса Александра Суворова в селе Кистыш Суздальского района.

Об этом заявлено лауреатом всероссийской премии «Меценат года в сфере культуры – 2019» ВасилиемВерещаком, который работает над развитиемархитектурно-исторического комплекса генералиссимуса Александра Суворова в селеКистышСуздальского района.Он сообщил, что создание музея не прекращается ни на один день. Общественники прорабатывают вопрос строительства на территории комплекса павильона для проведения сменных выставок, которые будут организовываться совместно с музеями, связанными с именем полководца, такие договорённости уже существуют. Планируется также создание фильма о Суворове – символе русского духа и военной доблести.Между тем, есть ряд требующих решения инфраструктурных вопросов. Необходимо подключить музей к высокоскоростному интернету, осветить подъездную дорогу, расчистить зарастающий пруд.Принято решение проработать вопрос о включении водного объекта в федеральную программу, а пока очистка пруда и его береговой линии от мусора будет проведена силами волонтёров в рамках акции «Вода России».Напомним, что 26 сентября 2020 года в родовом селеКистышбыл , который стал местом силы для всех русских патриотов. На открытие этого монумента приехали ведущие политические и военные деятели страны.