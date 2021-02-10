Выручка мусорных операторов региона за 2020 год составила 1,9 миллиарда рублей.
Выручка
мусорных
операторов
региона
за 2020 год составила 1,9 миллиарда рублей.
Об этом сообщила
директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Мария Новоселова.
Напомним, что в 2021 году подорожают
услуги двух из трех
мусорных
регоператоров. И у одного - тариф будет снижен.
Дело в том, что
для мусорных операторов заранее была предусмотрена индексация выручки
н
а величину, установленную в Прогнозе социально-экономического развития на 2021 год в размере 3,6%.
Таким образом, для
ООО «Хартия» (зона деятельности № 1 на территории Владимирской области: Александровский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский, Собинский, Юрьев-Польский районы) установлен предельный единый тариф
с
1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 438,16 руб. за 1 куб. м и 525,79 руб. за 1 куб. м с ростом к декабрю 2020 на 5,4%.
Основными причинами роста здесь послужило увеличение тарифа на захоронение ТКО ООО «Экоресурс» на 15,6%
и на обработку ТКО
ООО «Бригантина плюс» в 2 раза, отмечено в релизе департамента.
В свою очередь, для ООО «Биотехнологии» (зона деятельности № 2 на территории Владимирской области: г. Владимир, г. Ковров и г. ЗАТО Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы) установлен предельный единый тариф
с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 510,97 руб. за 1 куб. м со снижением к декабрю 2019 года на 8%;
Основными причинами снижения послужило падение тарифа на захоронение ТКО ООО «СпецТехАвто» и исключение из необходимой валовой выручки предприятия на 2021 год расходов на обработку твердых коммунальных отходов, в связи с отменой тарифа ООО «Мусороперегрузочная станция».
Для
ООО «Эко-транс» (зона деятельности № 3 на территории Владимирской области: о. Муром, г. Гусь-Хрустальный и Муромский, Меленковский, Гусь-Хрустальный, Селивановский районы) установлен предельный единый тариф
с
1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 611,89 руб. за 1 куб. м с ростом к декабрю 2020 на 4,3%.