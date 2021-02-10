Выручка мусорных операторов региона за 2020 год составила 1,9 миллиарда рублей.

Выручкамусорныхоператороврегионаза 2020 год составила 1,9 миллиарда рублей.Об этом сообщиладиректор департамента государственного регулирования цен и тарифов Мария Новоселова.Напомним, что в 2021 году подорожаютуслуги двух из трехмусорныхрегоператоров. И у одного - тариф будет снижен.Дело в том, чтодля мусорных операторов заранее была предусмотрена индексация выручкиа величину, установленную в Прогнозе социально-экономического развития на 2021 год в размере 3,6%.Таким образом, дляООО «Хартия» (зона деятельности № 1 на территории Владимирской области: Александровский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский, Собинский, Юрьев-Польский районы) установлен предельный единый тариф1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 438,16 руб. за 1 куб. м и 525,79 руб. за 1 куб. м с ростом к декабрю 2020 на 5,4%.Основными причинами роста здесь послужило увеличение тарифа на захоронение ТКО ООО «Экоресурс» на 15,6%и на обработку ТКОООО «Бригантина плюс» в 2 раза, отмечено в релизе департамента.В свою очередь, для ООО «Биотехнологии» (зона деятельности № 2 на территории Владимирской области: г. Владимир, г. Ковров и г. ЗАТО Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы) установлен предельный единый тарифс 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 510,97 руб. за 1 куб. м со снижением к декабрю 2019 года на 8%;Основными причинами снижения послужило падение тарифа на захоронение ТКО ООО «СпецТехАвто» и исключение из необходимой валовой выручки предприятия на 2021 год расходов на обработку твердых коммунальных отходов, в связи с отменой тарифа ООО «Мусороперегрузочная станция».ДляООО «Эко-транс» (зона деятельности № 3 на территории Владимирской области: о. Муром, г. Гусь-Хрустальный и Муромский, Меленковский, Гусь-Хрустальный, Селивановский районы) установлен предельный единый тариф1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 611,89 руб. за 1 куб. м с ростом к декабрю 2020 на 4,3%.