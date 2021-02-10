В ходе обыска оперативники обнаружили более 1,35 тонны икры рыб осетровых пород. По предварительной информации, она была добыта браконьерским способом...

«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и Росрыболовства пресечена поставка крупной партии икры рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.Управлением организации дознания ГУ МВД России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ. В рамках проводимых оперативно-розыскных и следственных действий полицейскими установлено, что на территории Московской области в контейнере-рефрижераторе хранится черная икра без сопроводительных документов. Товар фасовался в различные емкости и сбывался на рынках столицы и ближайших регионов.В ходе обыска оперативники обнаружили более 1,35 тонны икры рыб осетровых пород. По предварительной информации, она была добыта браконьерским способом. Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка превышает 20 млн рублей.Изъятая партия икры передана на хранение сотрудникам Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Образцы особо ценных и охраняемых водных биологических ресурсов направлены на экспертизу. Полицейскими проводятся мероприятия по розыску и задержанию всех причастных к противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк