На М-7 фура полностью перекрыла одно из направлений. ДТП произошло утром 10 февраля на 268 км федералки под Вязниками. Как сообщают в ГИБДД, водитель больгруза Мерседес не справился с

На М-7 фура полностью перекрыла одно из направлений. ДТП произошло утром 10 февраля на 268 км федералки под Вязниками. Как сообщают в ГИБДД, водитель больгруза Мерседес не справился с управлением и врезался в отбойник. В итоге тягач развернуло, а полуприцеп встал поперёк дороги. Никто в ДТП не пострадал. Тягач получил механические повреждения. В итоге на