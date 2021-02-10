Год назад ушёл из жизни Александр Леонидович Аранин, сделавший ООО «Меленковский консервный завод» лидером отрасли.

Год назад ушёл из жизни Александр Леонидович Аранин, сделавший ООО «Меленковский консервный завод» лидером отрасли.Трудно предсказать, как будут вспоминать через годы 2020-й – год пандемии, горьких потерь, вопросов, на которые нет ответов. И каждая утрата невосполнима – для семьи, близких, коллег.Отдавая сердцеАлександр Леонидович Аранин, директор Меленковского консервного завода ушёл из жизни скоропостижно, в феврале минувшего года. Для семьи и коллег это стало потрясением. Оптимист, спортсмен, генератор идей, деятельный и неутомимый человек – казалось, ресурс его энергии неисчерпаем. В коллективе МКЗ и сейчас о нём говорят не в прошедшем времени, словно он по-прежнему в строю. Так же контролирует мельчайшие детали производственного процесса.Аранин А.Л. возглавил завод в 2003 году. Какой завод – руины! Пришедшее в упадок консервное производство, созданное в Меленках в 1936 году. Александр Леонидович вырос в селе Ляхи, окончил Ивановский сельскохозяйственный институт. Принимая руководство создаваемым с нуля заводом, отлично представлял объемы предстоящей работы. Но уже через три года на прилавках появилась продукция под торговой маркой «МеленЪ». Сегодня её логотип –дружелюбного улыбчивого льва, который крутит колесо водяной мельницы (символ Меленок) можно встретить в крупнейших супермаркетах по всей России. А современные производственные мощности завода позволяют выпускать в среднем 25 млн. банок в год.«Плохо» или даже «удовлетворительно» - недопустимые оценки для Александра Аранина. Он пришёл в вуз, отслужив три года во флоте. Учиться хуже вчерашних школьников считал недопустимым. Вопрос принципа. И этого принципа он будет придерживаться всю жизнь – если делать, то на «отлично»!Перспективное мышлениеАранин А.Л. ничуть не похож на антикризисных менеджеров двухтысячных, тех, что за ростом маржи не видели людей, кому было всё равно, что продавать. Коллеги и сейчас удивляются, как его хватало на то, чтобы разбираться во всех нюансах работы предприятия: от проекта котельной, до схемы полива огурцов на грядках южных регионов. Летом он просто жил на полях, контролируя, как выполняют Поставщики свежих овощей, все рекомендации завода. Это было производственной необходимостью. Завоевывать рынок было не просто в условиях жесткой конкуренции.По отработанной технологии семена улучшенных свойств передавались в счёт будущего урожая фермерам и агрохозяйствам, которых отбирали на конкурсной основе. Семена покупали проверенные, элитные. Несмотря на наличие у них сертификатов качества, дополнительно проверяли на государственных семенных станциях.Специалисты завода выезжали в хозяйства, отслеживали качество, правильность ухода, соблюдение режима выращивания овощных культур.В период сбора урожая – другая задача. Добиться, чтобы собранные и отсортированные на месте овощи в кратчайший срок поступили в Меленки на переработку. В хозяйства поставляли специальную тару. Обеспечивали транспорт, чтобы нежная продукция перевозилась в соответствующих условиях, с максимальным сохранением свежести. Такую схему контроля разработал Александр Леонидович. От своих сотрудников требовал такой же взыскательности и внимания к деталям. И при этом делал ставку на модернизацию оборудования, внедрения автоматики, современной техники. Так на производственных линиях появлялись производительные овощерезки, средства контроля качества.Эти тенденции и сейчас реализуются на МКЗ. К примеру, недавно был приобретён фотосепаратор для переборки фасоли, в связи с ростом поставок продукции из неё. Инвестиции в развитие, долгосрочное планирование – это следование принципам Александра Леонидовича.В жизни должен быть драйв«Штучный материал» - с грустью произнесла одна из сотрудниц. Это об Александре Леонидовиче. Утрата была неожиданной, от того еще более острой. Но когда в коллективе начинают рассказывать о своем директоре, возникает ощущение, что речь идет о живом человеке. От невероятных перегрузок Александр Леонидович спасался рыбалкой, заражая этой страстью своих друзей. Ну, и конечно, спорт. В институте он был заядлым велосипедистом. На заводе, с первых дней работы, начал привлекать сотрудников к игре в настольный теннис. Формировались команды, проходили турниры, в которых участвовали не только работники, но и их дети.Будучи уже в достаточно зрелом возрасте Александр Леонидович увлекся бильярдом и за короткий срок достиг невероятных успехов, занимая призовые места на районных и областных соревнованиях.Семья Аранина А.Л., по отзывам знакомых, также разделяла его увлечение спортом. О его семье говорят коротко: идеальная. Два сына, дочь, четверо внуков, обожавшие деда. Любимая жена, понимавшая его лучше других, стойко выносившая невероятную занятость, командировки и то, что лето посвящено не близким, а огурцам с помидорами.С той же заботой относился Александр Леонидович и к коллективу. Это же тоже семья! Все эти годы МКЗ не только градообразующее, но и социально ориентированное предприятие. В летний сезон на заводе могут подработать студенты. В горячую пору заготовок предприятие привлекает до 200 сезонных работников.Дни города, фестиваль картофеля, день Победы – МКЗ никогда не оставался в стороне от городских и районных мероприятий.Когда реставрировали уникальную колокольню храма Всех Святых, возведенную во время русско-турецкой войны, заводчане тоже не остались в стороне. Воздушный, устремленный в небо этот архитектурный памятник сегодня – украшение Меленок.Всё остаётся людям«А ты – какой ты след оставил?» - вспоминаем ли мы эту стихотворную строчку в суете повседневной жизни? Александр Леонидович Аранин, возможно, её тоже не повторял про себя. Но все его дела и поступки будут ещё долго помниться всеми, кто был с ним знаком.Проводить в последний путь директора МКЗ приехали многие партнёры-поставщики сельхозпродукции из Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Те, чью работу он строго контролировал, от кого требовал безусловного качества. И это о многом говорит.На «отлично» выполнять порученное – это заслуга. Но постоянно ставить пред собой сверхзадачи, сделав раз хорошо, стремиться к новым высотам – такое не многим под силу. Для Александра Аранина это было нормой жизни. И множественные золотые медали престижных выставок, полученные продукцией МКЗ, дипломы, сертификаты качества – это и его личные награды. Хотя сам он считал это просто работой, к которой относился с душой.После ухода Александра Леонидовича, возглавил завод Сергей Минчев, приехавший в 2008 году в Меленки из Москвы, полюбил этот заповедный край, стал неотъемлемой частью дружного заводского коллектива. И считает, что в этом тоже заслуга Аранина.- Александр Леонидович был открытым, коммуникабельным и при этом дипломатичным руководителем. Умел убеждать людей, зажигать их своей идеей. К его мнению прислушивались, его ценили как человека. Казалось, что для него нет закрытых дверей и непосильных задач. Александр Леонидович помог мне в короткие сроки адаптироваться на новом месте, наладить необходимые партнерские отношения, которые очень важны в бизнесе. Уважение к собеседнику, не зависимо от должности и возраста, способность аргументировано отстоять свою идею располагали людей. Это помогало Александру Леонидовичу даже в самых сложных ситуациях. Его авторитет и сегодня придает коллективу уверенности и сил, - считает Сергей Иванович.