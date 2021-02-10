Конкурсная комиссия определила четырех лауреатов Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год. Соискателям было предложено представить проекты на

Конкурсная комиссия определила четырех лауреатов Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год. Соискателям было предложено представить проекты на тему «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в произведениях искусства». На получение Премии претендовало 99 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов