Конкурсная комиссия определила четырех лауреатов Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год.

Конкурсная комиссия определила четырех лауреатов Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год. Соискателям было предложено представить проекты на тему «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в произведениях искусства». На получение Премии претендовало 99 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства», «Театральное искусство».Решением конкурсной комиссии определены четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые будут награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 500 тысяч рублей. Дополнительно благодарственными письмами полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щёголева будут отмечены шесть проектов по отдельным направлениям.Премия ЦФО в области литературы и искусства была учреждена в 2004 году и ежегодно присуждается за наиболее яркие произведения литературы и искусства, которые получили широкое общественное признание и внесли значительный вклад в отечественную культуру.Целью Премии является поддержка культуры и искусства регионов Центрального федерального округа. Премия дает возможность деятелям культуры представить свои творческие проекты на окружном и федеральном уровне.«Безусловно, лауреаты Премии ЦФО чаще всего хорошо известны у себя на малой родине. Это достойные люди, которые по многу лет отдают себя творчеству. Но за пределами региона их не всегда знают. Проводя из года в год большую работу вместе с регионами и экспертами мы не только выбираем лучших, мы открываем новые имена. Это и есть главная задача Премии», – отметил полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев.За годы существования Премия стала авторитетной площадкой для поощрения творческих начинаний деятелей культуры и эффективным механизмом популяризации региональных культурных проектов, среди которых музыкальные фестивали «Джазовая провинция» и «Мир гитары», «Хотмыжская осень» и «Мелиховская весна», музейные выставки и проекты «Палех – достояние России», «Сергей Рахманинов в Ивановке», «Детство Земли» и другие. Благодаря усилиям лауреатов Премии возрождены Романовская и Петровская игрушки, продолжает работать мануфактурная музыкальная мастерская по изготовлению Ливенской гармони. Лауреаты Премии внесли свой вклад в сохранение и реставрацию шедевров классической архитектуры и живописи, создание таких значимых российских памятников, как Мемориальный комплекс «Хацунь», Ярославский мемориал «Хоккейноебратство», Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой.Мероприятия в рамках Премии и в будущем будут помогать деятелям культуры из регионов Центральной России делиться опытом, укреплять межрегиональное сотрудничество, сохранять творческое наследие нашей страны.Генеральным спонсором Премии выступила компания «Газпром трансгаз Москва», генеральным партнером – «Ростелеком».С учётом эпидемиологической ситуации дата проведения торжественной церемонии вручения Премии будет объявлена позже.Лауреаты Премии за 2020 год:1. Елена Николаевна Царенко, президент АНО «Национальный балет «Кострома», заслуженный работник культуры Российской Федерации в номинации «За просветительскую деятельность в сфере культуры» (За многолетний труд по популяризации культуры).Елена Николаевна всю жизнь посвятила музыке и танцам, в 1991 году вместе с мужем она создала первый в России частный театр народного танца «Кострома», а в 2002 году для подготовки профессиональных артистов и кадрового резерва ими был открыт хореографический колледж «Губернская Балетная Школа».2. Магдалина Сергеевна Гладкая, кандидат искусствоведения, член Союза Художников России, член Ассоциации искусствоведов стран СНГ, в номинации «За создание проектов и произведений литературы и искусства» (За профессиональную работу по каталогизации и описанию памятников древнерусского искусства).Магдалина Сергеевна – известный специалист по древнерусскому искусству, около 30 лет она отдала работе в реставрационной мастерской г.Владимира, осуществляла научно-техническое руководство процессами реставрации храмов Владимира, Боголюбово, Суздаля, Юрьева-Польского. Главным делом жизни М.С. Гладкой стала каталогизация и научное описание белокаменных рельефов Дмитриевского собора во Владимире – выдающегося памятника древнерусского искусства.3. Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» в лице заместителя руководителя команды фестиваля Поничевой Татьяны Николаевны в номинации «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства». (За деятельность по организации кинофестивалей и популяризацию киноискусства среди детей и юношества).Фестиваль проводится с 2006 года по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, администрации Калужской области и г. Обнинск. Главная тема XV Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», прошедшего в 2020 году, – «Матушка. Мать. Родина-мать».4. Санаева Елена Всеволодовна, заслуженная артистка РСФСР, актриса «Московского театра «Школа современной пьесы», в номинации «Театральное искусство» (За исполнение главной роли в спектакле «Фаина. Эшелон»).Елена Всеволодовна сыграла главную роль в новой режиссерской работе Иосифа Райхельгауза, основанного на воспоминаниях его матери Фаины Райхельгауз о своей жизни и Великой Отечественной войне, которые описаны в книге «О том, что помню... прошло... тревожит».Благодарственными письмами полпреда Президента России в ЦФО будут отмечены:- за создание уникального научно-просветительского проекта «Евлогии в сосудах: в поисках утраченного промысла» и пропаганду традиционных народных промыслов – Возилов Владимир Владимирович, директор Муниципального учреждения культуры «Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе» городского округа Шуя Ивановской области;- за вклад в сохранение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне – коллектив Тамбовского молодёжного театра;- за вклад в сохранение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне – Линникова Ирина Юрьевна, методист Ивантеевской централизованной библиотечной системы;- за проведение фестиваля «Ситцевый узорный хоровод в лаптях» и вклад в сохранение самобытных традиций песенной и танцевальной культуры Белгородской области – Алиханова Екатерина Владимировна, заместитель начальника управления культуры администрации Грайворонского городского округа Белгородской области;- за организацию Всероссийского фестиваля «Фанфары Тульского кремля» – Балин Полислав Ефимович, художественный руководитель Губернаторского духового оркестра, художественный руководитель Всероссийского фестиваля «Фанфары Тульского кремля».