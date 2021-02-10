Сейчас обвиняемый арестован. Дело передано в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

Ранее редакция «33Live.Ru» уже рассказывала читателям о .Как сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области, расследование дела против 58-летнего главного специалиста отдела опеки и попечительства завершено.По версии следствия, 26 марта он путём обмана по заявлению 17-летнего сироты снял со счёта 30 тысяч рублей. При этом подросток получил на две тысячи меньше. Остаток мужчина присвоил себе. Аналогичное преступление совершенно 2 марта. Злоумышленник снял 40 тысяч рублей и забрал 35. «Аппетиты» сотрудника управления образования росли. В итоге у семерых детей он похитил 400 тысяч рублей.Сейчас обвиняемый арестован. Дело передано в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.Вечером 9 февраля Следком разместил видео, на котором чиновник забирает деньги у обманутых сирот.