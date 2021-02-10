Украинский IT-бизнесмен Вадим Машуров – яркий представитель талантливой молодежи нашего времени. За короткий срок его проект Instime оказался востребованным в свыше 100 странах мира, а число обслуживаемых пользователей достигло 125 тысяч.

Украинский IT-бизнесмен Вадим Машуров – яркий представитель талантливой молодежи нашего времени. За короткий срок его проект Instime оказался востребованным в свыше 100 странах мира, а число обслуживаемых пользователей достигло 125 тысяч.К 23-м годам многие только начинают карьерный путь. Машуров определил свое призвание еще в детстве. О непростом движении к успеху и планах на будущее он рассказал в небольшом интервью.– Сегодня вас называют самым знаменитым айтишником страны. А каким было начало?– Самым обыкновенным. Популярность компьютерных игр общеизвестна: увлеченно "сражаются" взрослые и дети. Хотя мне очень быстро захотелось не просто играть, а самому создавать новые игры. Но без изучения основ программирования достичь этого было нельзя.В 13-14 лет стал искать применение своим знаниям: рассылал резюме, конечно, скрывая возраст. Мне повезло: YoV Games предложила пройти собеседование. Американская компания искала специалистов. Если с теоретической подготовкой затруднений не было, то практика в это время у меня "хромала". Небольшая хитрость в лице знающего товарища помогла пройти и через эту преграду.Дорога в мир IT была открыта. Первые серьезные деньги позволили через три года 18-летнему юноше купить автомобиль Mitsubishi Outlander в максимальной комплектации, правда, не новый.– Когда и как возникла у Вас идея создания проекта Instime?– О собственном проекте мечтал лет с 17. Но тогда еще не был уверен в себе на 100%, не хватало опыта. Завершив работу с YoV Games, задумался о партнерстве. Результатом стало создание одной из наиболее успешных FinTech компаний.Причиной моего ухода стало разное видение будущего бизнеса. После этого я уже начал активнее изучать рынок, смотреть, что актуально, в чем есть потребность. Тогда и созрел к продукту Instime – сервис для эффективного продвижения и монетизации Instagram аккаунта.– На чем базируется такой стремительный успех вашей компании? В первые полгода она вышла на доход до 3 миллионов ежемесячно.– Люди представляют основной капитал компании. Компетентной команде профессионалов доступно многое. Покидая предыдущий проект, я решил не делить доли бизнеса, оставил все бывшим партнерам, но предупредил, что заберу с собой некоторых сотрудников. Это условие было принято.– Ваша биография служит наглядным примером того, что человек способен создать себя сам. Рождение в обычной семье и отсутствие богатого наследства не помешало вам стать миллионером. Деньги меняют людей?– В какой-то степени да. Но я отношусь к людям, которые увлечены своим делом, а не только готовы тратить деньги, поэтому негативных последствий не было. Я довольно рано понял, что деньги всего лишь инструмент и он должен, прежде всего, работать.– Расскажите историю о мастер-классе для сотрудников Google. Чем вы смогли их заинтересовать?– Я открывал для них секреты мира блокчейна. Хочу подчеркнуть, что одной из составляющей успеха в зарабатывании денег является следование за трендом. Бум, связанный с криптовалютами, сразу же привлек мое внимание. Увлекаясь чем-то, я стремлюсь досконально изучить предмет своего интереса и не жалею для этого времени и сил. Мне удается осознавать и получать новую информацию намного быстрее, чем всем остальным. Своими знаниями я и поделился с сотрудниками Google Ukraine.– Какая криптовалюта предпочтительнее для инвестирования?– Мое доверие вызывают только биткоин и эфириум. Но при этом следует помнить, что без активного изучения этого направления получить серьезную прибыль не совсем реально. Риски потерять деньги, а не заработать, достаточно велики для тех, кто не разобрался в торговле криптовалютой.Попробуйте начать инвестировать в себя, в свое образование, в свои проекты. Это точно принесет больше пользы.– Не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться, двигаться вперед – это ваше кредо. Поделитесь своими планами, если это возможно.– Для некоторых моя самая главная мечта изменить мир, сделав людей более осознанными, покажется утопичной. Но беспочвенные фантазии – это не для меня. В настоящее время отдаю предпочтение наметкам одного международного проекта, направленного на изменение мышления людей в лучшую сторону.