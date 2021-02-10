Объявлен очередной набор в группу обучения просмотру и анализу снимков с беспилотных летательных аппаратов ( #БПЛА).

Объявлен очередной набор в группу обучения просмотру и анализу снимков с беспилотных летательных аппаратов ( ).Группа просмотра и анализа () - одна на всю Россию. Это очень удобно, так как когда засыпает Дальний Восток, просыпается Центр и наоборот. То есть работаем мы в круглосуточном режиме.Каждый снимок просматривается несколько раз разными людьми. Это сложная, ответственная, требующая определенного опыта и очень важная работа. Мы проводим тщательный анализ снимков, находя на них подозрительные объекты, проверяем и перепроверяем их вид (кроссовок или сапог, портфель или рюкзак, пень или сидящий человек), размеры, форму, цвет, то есть, учитывая множество факторов, определяем их полезность для целей поисково-спасательных работ.Группа просмотра и анализа работает дома, в комфортном для себя режиме. Для этого необходимы:- компьютер или ноутбук с экраном не менее 15 дюймов (планшет и телефон не подойдут);- мышка (увеличение и уменьшение снимка, выделение интересующей области);- хороший постоянный интернет;- возможность долго рассматривать снимки на экране (один человек в среднем обрабатывает за час 30-50 снимков) без последствий для глаз;- регулярное наличие свободного времени.Все перечисленные выше требования являются обязательными.Для того, чтобы подать заявку на обучение, заполните, анкету:Кандидатов просят заранее оценить наличие свободного времени для прохождения обучения и возможности дальнейшего участия в поисках людей на снимках.Обучение проходит в течение 4-6 недель в ежедневном режиме в несколько этапов. Доступ к следующему этапу открывается после прохождения тестовых заданий.Отбор курсантов строгий, отсев по результатам обучения - тоже. К этому нужно отнестись с пониманием, так как ответственность за результаты просмотра (а они персональные) очень высока.Приглашение на обучение придет на электронную почту, указанную кандидатомв анкете (есть вероятность попадания письма в спам).Ближайший курс обучения стартует 27 февраля 2021. Если количество поступивших заявок превысит количество мест на нем, то придет приглашение в следующий набор, который состоится через месяц.