Предварительно установлено, что 63-летний житель столицы организовал доставку из-за рубежа оптовых партий стирального порошка и жидких моющих средств...

«Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Юго-Восточного административного округа Главного управления МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.Предварительно установлено, что 63-летний житель столицы организовал доставку из-за рубежа оптовых партий стирального порошка и жидких моющих средств. В дальнейшем они фасовались в упаковки с логотипами известных международных компаний. Готовая к продаже продукция хранилась в арендованных гаражах и складских помещениях Москвы и Московской области.Реализация товара с признаками контрафактности осуществлялась через социальные сети. Злоумышленник под чужим именем разместил объявление о продаже бытовой химии по низким ценам и сам доставлял заказы.В ходе обысков полицейскими обнаружено и изъято более 30 тонн сырья и готовой продукции, более 10 тысяч наклеек с изображением логотипов известных брендов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Сумма ущерба, причиненная правообладателям товарных знаков, будет установлена в ходе экспертизы.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех возможных участников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк