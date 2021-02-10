11-12 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание (ВНС). Бывший кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев уверен: никаких заявлений о транзите власти на мероприятии не прозвучит.
11-12 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание (ВНС). Бывший кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев уверен: никаких заявлений о транзите власти на мероприятии не прозвучит.
По мнению политика, глава республики Александр Лукашенко не собирается идти на диалог с протестующими. Белорусский лидер не хочет вносить какие-либо изменения в Конституцию, так как понимает, что любые его предложения будут отвергнуты обществом.
Сегодня президента поддерживает меньшинство. Дмитриев сообщил, что Лукашенко намерен отдать часть полномочий Всебелорусскому собранию, а самому стать его главой. "Президент думает, что при помощи манипуляции с ВНС он избежит будущих выборов", – заявил эксперт в разговоре с "Московским комсомольцем".
О том, что будет представлять собой собрание, политолог Дмитрий Болкунец. Предстоящее мероприятие станет "срежисированным спектаклем одного актера". Белорусский президент будет солировать на сцене перед чиновниками. "Это будет панихида по эпохе Александра Лукашенко", – подчеркнул эксперт.
Напомним, в начале августа по всей Белоруссии прокатилась волна протестов. Оппозиционеры обвинили руководство страны в фальсификации президентских выборов. Они не поверили, что мог набрать большинство голосов, и потребовали его отставки.