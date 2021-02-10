Какие воспалительные процессы в ротовой полости могут сигнализировать о заражении коронавирусом? Всем ли показана ставшая модной профессиональная чистка зубов? Какие ошибки допускают

Какие воспалительные процессы в ротовой полости могут сигнализировать о заражении коронавирусом? Всем ли показана ставшая модной профессиональная чистка зубов? Какие ошибки допускают люди в уходе за полостью рта?На эти вопросы ответит наш гость, главный врач Областной стоматологической поликлиники города Владимира Вера Владимировна Ярошова