Когда на доказательную медицину нет времени, надо лечить людей просто проверенными препаратами. Создается впечатление, что это очевидно не всем. И речь не только о профанах

Когда на доказательную медицину нет времени, надо лечить людей просто проверенными препаратами. Создается впечатление, что это очевидно не всем. И речь не только о профанахК настоящему времени сформировалась целая группа экспертов, оперирующих уважаемым понятием доказательной медицины в каких-то странных целях, отмечает .Аргументация этой группы логична и ясна: в мире существуют общепризнанные правила введения того ли иного препарата в процедуры лечения. Эксперименты на тысячах добровольцев, включая двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, проверка независимыми экспертами, публикация и обсуждение результатов.Все так и есть. Вот только пандемия забыла заранее предупредить врачей о своих планах, передать в лаборатории образцы штаммов, подождать, пока в спокойной обстановке будут готовы лекарства и вакцины. Несознательный коронавирус попался.Представьте: вы врач, стоите в палате "красной зоны", у вас десять больных, сатурация у всех понижена, некоторые задыхаются, аппаратов ИВЛ не хватает, кислород на исходе, доказанного эффективного лечения не существует. Что вы выберете – вколоть людям известные противовирусные препараты, которые не всем, но многим помогают, или начнете собирать согласия на проверку препарата, кому-то вкалывать плацебо, кого-то вообще оставите ждать результатов исследований доказательной медицины?По мнению некоторых специалистов, в том числе широко цитируемых СМИ, надо выбрать второй вариант. Создается впечатление, что они не видят серьезной опасности в COVID-19.Так, президент Общества специалистов доказательной медицины, по совместительству профессор НИУ Высшей школы экономики, Василий Власов в интервью изданию Север.Реалии заявил, что лечить коронавирус в домашних условиях нужно ."Лечитесь малиновым вареньем, а если не нравится малина – можно вишневым", – сказал он.Возможно, осознав, что задыхающемуся человеку вообще немного не до чая и особенно не до малины, эти люди изменят свои рекомендации. Но неизменное в их риторике – нетерпимость к действующим методам лечения коронавируса.Тот же профессор Власов в период пандемии нелестно высказывался о методах российского и мирового здравоохранения.Например, спасшее сотни, если не тысячи жизней переливание плазмы переболевших Власов в интервью "Новой газете" назвал . При этом через три месяца в США одобрили этот метод для временного применения.Отдельно профессор государственного НИУ ВШЭ, активно критикует государственный же орган управления – Минздрав. В издании Власов обрушился на методические рекомендации ведомства, где некоторые препараты допускается применять off-label, то есть не по инструкции.Удивительно было бы, если бы в утвержденных несколько лет назад инструкциях присутствовали показания применения против COVID-19. Он критикует использование интерферонов, фавипиравира и других препаратов. Они у него сплошь "бесконтрольные, токсичные, нигде не применяемые", вакцина "недоисследована". То, что фавипиравир одобрен, например, в Китае, первым сумевшим справиться с эпидемией, профессор, по всей видимости, не замечает.Создается впечатление, что он не принимает во внимание и сотни тысяч спасенных врачами пациентов, которые едва ли выжили бы, если бы врачи ждали результатов двойных слепых плацебо-контролируемых исследований на тысячах пациентов. Возможно, в этом и есть разница между теоретизированием и реальным спасением людей.