В документальном сериале, посвященном бывшему президенту США, прозвучали сенсационные данные. Оказалось, что после инаугурации в 2017 году Дональду Трампу позвонил российский коллега Владимир Путин, но их не соединили.

В документальном сериале, посвященном бывшему президенту США, прозвучали сенсационные данные. Оказалось, что после инаугурации в 2017 году Дональду Трампу позвонил российский коллега Владимир Путин, но их не соединили.Американский политик узнал о пропущенном звонке от Владимира Путина во время обеда с действующим тогда премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Помощники Дональда Трампа рассказали, что в тот момент он вышел из себя. "Глава страны сильно покраснел", – вспомнили они.Взбешенный бизнесмен накричал на помощников в присутствии Мэй. "Было ощущение, будто по обеденному столу пронеслось перекати-поле", – поведала занимавшая пост руководителя аппарата Фиона Маклауд Хилл в документальном сериалеBBC"Трамп покоряет мир".Затем экс-президент признался Мэй, что не может поверить, что пропустил звонок от Путина. Бизнесмен подчеркнул, что президент России – единственный человек в мире, который может уничтожить Соединенные Штаты. "И я не ответил ему", – пожаловался Трамп.Ранее газета Politico сообщила, что новый глава Соединенных Штатов Джо Байден получит доступ к данным телефонных переговоров своего предшественника и Владимира Путина. Демократ намерен выяснить, заключал ли с Кремлем какие-либо "тайные сделки".Напомним, сейчас в Америке идет процесс по импичменту бывшему президенту. Дональда Трампа обвинили в "подстрекательстве к мятежу" после беспорядков в Вашингтоне. 6 января сторонники республиканца захватили Капитолий, чтобы сорвать утверждение результатов президентских выборов. Погибли пять человек.