Актриса кино и сериалов рассказала о травле в школе и
непростом начале карьеры. Переехав в Москву из Узбекистана, Равшана Куркова перебивалась
случайными заработками.
Актриса кино и сериалов рассказала о травле в школе и
непростом начале карьеры. Переехав в Москву из Узбекистана, Равшана Куркова перебивалась
случайными заработками.
Актриса стала гостьей свежего выпуска шоу Первого канала "Вечерний
Ургант". В рамках программы Равшана Куркова сообщила, что в юные годы
столкнулась с буллингом.
В 12 лет Куркова впервые снялась в кино. Равшане досталась
роль в фильме "Долина папоротников". На премьеру актриса пригласила
одноклассников, которые, просмотрев картину, объявили ей бойкот. С Курковой
перестали разговаривать, ребята старательно делали вид, что ее не существует.
Юной артистке пришлось перейти в другое учебное заведение.
По словам Равшаны, в подростковом возрасте она была далеко
не красавица. "Я была такая нескладеха, как "Чупа-чупс", – поделилась актриса. У
Курковой была большая голова и тоненькое тельце. Артистка комплексовала из-за
внешности. Стесняясь тощих ног, она надевала по три пары колготок даже в
сорокоградусную жару. "Чтобы ноги казались чуть потолще", – поведала звезда
кино.
Окончив школу Куркова улетела в Москву. Российская столица
прохладно встретила Равшану. Артистка не скрывает, что долгое время была
вынуждена буквально выживать. Чтобы заработать, девушка выгуливала чужих собак.
Артистка добавила, что в 19 лет была очень смелой. Сегодня на подобное Равшана
не решилась бы.
Популярность Равшане Курковой принес сериал "Барвиха".
Артистка снималась в теленовелле в 29 лет.