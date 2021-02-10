Актриса кино и сериалов рассказала о травле в школе и непростом начале карьеры. Переехав в Москву из Узбекистана, Равшана Куркова перебивалась случайными заработками.

Актриса кино и сериалов рассказала о травле в школе инепростом начале карьеры. Переехав в Москву из Узбекистана, Равшана Куркова перебиваласьслучайными заработками.Актриса стала гостьей свежего выпуска шоу Первого канала "ВечернийУргант". В рамках программы Равшана Куркова сообщила, что в юные годыстолкнулась с буллингом.В 12 лет Куркова впервые снялась в кино. Равшане досталасьроль в фильме "Долина папоротников". На премьеру актриса пригласилаодноклассников, которые, просмотрев картину, объявили ей бойкот. С Курковойперестали разговаривать, ребята старательно делали вид, что ее не существует.Юной артистке пришлось перейти в другое учебное заведение.По словам Равшаны, в подростковом возрасте она была далеконе красавица. "Я была такая нескладеха, как "Чупа-чупс", – поделилась актриса. УКурковой была большая голова и тоненькое тельце. Артистка комплексовала из-завнешности. Стесняясь тощих ног, она надевала по три пары колготок даже всорокоградусную жару. "Чтобы ноги казались чуть потолще", – поведала звездакино.Окончив школу Куркова улетела в Москву. Российская столицапрохладно встретила Равшану. Артистка не скрывает, что долгое время былавынуждена буквально выживать. Чтобы заработать, девушка выгуливала чужих собак.Артистка добавила, что в 19 лет была очень смелой. Сегодня на подобное Равшанане решилась бы.Популярность Равшане Курковой принес сериал "Барвиха".Артистка снималась в теленовелле в 29 лет.