За многолетний труд по популяризации культуры народного танца руководитель балета «Кострома», заслуженный работник культуры РФ Елена Царенко стала лауреатом Премии ЦФО. Всю свою жизнь ..

За многолетний труд по популяризации культуры народного танца руководитель балета «Кострома», заслуженный работник культуры РФ Елена Царенко стала лауреатом Премии ЦФО.Всю свою жизнь Елена Николаевна посвятила музыке и танцам. В 1991 году она вместе с мужем создала первый в стране частный театр народного танца «Кострома». В 2002 году для подготовки профессиональных артистов в областном центре открылся хореографический колледж «Губернская Балетная Школа».По условиям конкурса участниками были представлены проекты на тему «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в произведениях искусства». На звание лучших претендовало 99 заявок в четырёх номинациях.Победителей наградят дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 500 тысяч рублей.Справочно:Премия ЦФО в области литературы и искусства учреждена в 2004 году. Она ежегодно присуждается за наиболее яркие произведения литературы и искусства, которые получили широкое общественное признание и внесли значительный вклад в национальную культуру.